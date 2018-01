PSG : Faire un énorme coup au PSG, l'agent français n°1 y croit

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain est un bon client sur le marché des transferts, le prix des footballeurs ayant tendance à enfler quand le PSG met son nez dans un dossier. Mais dans le sens inverse, le club de la capitale a plus de mal à céder ses joueurs, les clubs étant peu nombreux à venir se renseigner auprès de Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique.

Répondant à France TV, Jean-Pierre Bernès, qui est l'agent français numéro 1, estime qu'il y a pourtant de très belles affaires qui peuvent être envisagées avec le Paris Saint-Germain lors du mercato. « Paris a de très grands joueurs qui peuvent intéresser beaucoup de clubs, à condition d’en avoir les moyens. On n’entre pas dans cette stratégie, si on a besoin de recruter, on ne regarde pas si c’est Paris ou un autre. On essaie surtout de se renforcer et de flairer un bon coup en pensant à l’année d’après. Paris est dans la situation de devoir vendre, c’est peut être le moment d’acheter un joueur de Paris. Avec la qualité des joueurs qu’ils ont, ça ne peut être qu’un renfort pour ces clubs-là », explique l'ancien dirigeant sulfureux de l'Olympique de Marseille.