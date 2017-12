PSG : Fabinho met en alerte rouge le PSG au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

En plein mercato estival 2017, la signature de Fabinho au Paris Saint-Germain a plusieurs fois été évoquée, le club de la capitale cherchant un joueur au profil correspondant exactement à celui du milieu défensif de l'AS Monaco. Finalement l'affaire ne s'est pas faite, notamment parce que le club de la Principauté n'a pas voulu céder Fabinho en plus de Kylian Mbappé au PSG. Mais, ce mercredi, le joueur brésilien de 24 ans a annoncé qu'il disputait sa dernière saison à Monaco avant de filer lors du prochain marché estival des transferts. Et forcément, les regards se tournent désormais vers le Paris Saint-Germain.

« Pendant le mercato et même le mois d'après, ça été un peu difficile à vivre comme situation. Je devais partir, je ne suis pas parti, etc. Mais je ne pense plus à ça, la page est tournée. Je suis concentré sur Monaco (...) Partir au mercato d’hiver ? Je ne pense pas. Avec mon représentant, on ne parle pas de ça. Et puis je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de partir. Je n'ai aucun contact et je n'ai pas demandé à partir en janvier. Je suis tranquille à Monaco. Et puis je ne pourrais pas jouer la Ligue des champions avec une autre équipe. Normalement, ce sera ma dernière saison à Monaco. Rien n'est signé, mais voilà...il y a la parole du président. Si je préfère le PSG ou l’Atlético Madrid ? On parle de ces possibilités pour le mercato d'été mais beaucoup de choses peuvent encore se passer et il faut que je démontre que j'ai le niveau pour jouer dans des équipes comme ça. On parlera de tout ça en mai », a confié, en conférence de presse, Fabinho, qui envoie un message direct aux clubs éventuellement intéressés pour l’accueillir la saison prochaine. Et donc le PSG.