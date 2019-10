PSG : Exit la MCN, Paris a sa MVG et c’est géant

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces dernières saisons, le trio composé de Neymar, Cavani et Mbappé a enchanté le Paris Saint-Germain. Mais en ce début de championnat, c’est un autre trio qui fait le bonheur du champion de France en titre. Exit la célèbre « MCN », voici maintenant… la « MVG » ! Sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton a effectivement souhaité mettre en avant Marquinhos, Marco Verratti et Idrissa Gueye, qui réalisent un sans-faute en 2019-2020. Notamment dans les affiches de Ligue des Champions contre le Real Madrid et Galatasaray.

« Tous les voyants sont au vert au PSG. Paris s’est bien renforcé, notamment dans l’entre-jeu où il s’est trouvé un trio magique qu’on pourrait appeler la MVG comme Marquinos-Verratti-Gueye. Ce dernier était le chaînon manquant,. Le PSG s’est aussi trouvé un gardien de but qui encaisse peu de buts : Keylor Navas. Thiago Silva reste le phare dans la tempère et sécurise ses coéquipiers. Et puis il y a Neymar… et Neymar c’est Neymar. On peut se satisfaire de l’avoir gardé » s’est félicité le journaliste, heureux de voir que tout roule au Paris Saint-Germain en ce début de saison grâce à un mercato parfait réalisé par le directeur sportif Leonardo. De quoi rêver plus grand en coupe d’Europe ?