PSG : Être le sauveur de Paris, Meunier y prend goût

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Meunier, défenseur du PSG, après la victoire contre Dijon et son doublé (2-1) : « Le 2e but ? Je le vois pas rentrer. J'avoue que j'ai attendu la dernière seconde pour voir que c'était dedans. C'est net finalement. Voyons le verre à moitié plein. Pour moi, on a quand même vu une deuxième mi-temps avec un regain d'envie et d'énergie. On a été très présents en deuxième période, on s'est créés un tas d'occasions via Mbappé, Neymar ou Di Maria par exemple et on a réussi à marquer deux buts parce qu'il y avait de la détermination. Quand ils ont mis le 1-1, on a vu tout le monde aller devant, c'était aussi la preuve que le PSG ne voulait rien lâcher aujourd'hui malgré la difficulté du match. Je ne sais pas si je dois me réjouir car aucun des ballons n'était censé être pour moi (rires). Mais j'accompagne un maximum, c'est mon style et c'est comme si on jouait à trois derrière en fait. C'est quelque chose qui me plaît vu que j'adore apporter offensivement. Avec un peu de chance et mon travail, la balle termine dans mes pieds et je n'ai plus qu'à le mettre dedans. La semaine chargée ? Oui, il y a Anderlecht et le Classique. On se doit, pour moi, de faire un 6/6 et j'espère bien qu'on va réitérer notre exploit pendant la semaine », a-t-il lancé sur Canal+.