PSG : Et voilà 70ME en plus par saison, ça va souffler au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris ce samedi, le Paris Saint-Germain va écouler plus d'un million de maillots lors de cette saison 2018-2019, ce qui va faire du club français un membre du cercle très fermé des équipes européennes qui franchissent ce palier. Mais, face à cet engouement historique pour la tunique portée par Neymar, Kylian Mbappé et les autres joueurs du PSG, Europe 1 a décidé de mettre des chiffres. Et selon la radio, ces maillots vont permettre de récolter 70ME pour cette seule saison, là encore record absolu, puisqu'en 2017-2018 Paris avait empoché 55ME. En lorsque l'on sait la bataille menée par Nasser Al-Khelaifi pour rester en règle avec le fair-play financier, cela est forcément une très bonne nouvelle.

Sur Europe 1, un spécialiste du marketing décrypte ce gros coup du Paris SG. « Quand les Qataris sont arrivés en 2011, les revenus liés à la vente du maillot étaient de 14ME. C’est essentiel pour le club de dégager de nouvelles ressources de revenus, qui ne sont pas liés au sponsoring ou à la vente de joueurs. Ce sont des ressources propres qui vont stabiliser son budget (...) Jordan et PSG, c’est l’association de deux marques iconiques. Dans Paris Saint-Germain, il y a Paris, et Jordan est une marque extraordinaire en Amérique du Nord, en Asie également. Cela permet au club de toucher des gens qui n’auraient pas porté de maillots de football. Pour le club, c’est un formidable outil de notoriété, un super vecteur de communication », explique Virgile Caillet, délégué général de l’Union Sport et cycle, spécialiste en marketing sportif. Car c'est probablement là où le PSG a fait le plus fort, désormais même ceux qui ne sont pas des fans des maillots de foot n'hésitent pas à dépenser plus de 85 euros pour celui réalisé en partenariat avec Michael Jordan.