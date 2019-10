PSG : Et si Paris avait eu son N'Golo Kanté au mercato ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Les matches se suivent et se ressemblent pour Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain, puisque le milieu de terrain acheté pour 30ME à Everton lors du dernier mercato a remporté son huitième match sous le maillot du PSG en huit match joués, avec à chaque fois un clean sheet et en cadeau bonus un but marqué samedi contre le SCO Angers. Couvert de louanges après son match formidable face au Real Madrid en Ligue des champions, Idrissa Gueye semble imperméable à tout cela, et affiche un vrai plaisir d'évoluer au Paris SG. Un comportement et des performances qui font évidemment penser à N'Golo Kanté, cible du PSG mais que le club de la capitale n'a pas réussi à faire venir.

Pour Julien Benneteau, il est évident que Leonardo a tapé dans le mille en réussissant à convaincre Everton de lâcher Idrissa Gueye. « Idrissa Gueye met une intensité incroyable dans son jeu, il est habitué à la Premier League et à l'intensité du championnat anglais. Il retrouve cela en Ligue des champions et il l’a prouvé avec son match incroyable avec le PSG contre le Real Madrid. Pour lui, la Ligue 1 une promenade de santé. Pour moi le Gueye du Paris SG c’est le Ngolo Kanté de Chelsea et de l’équipe de France. Paris a trouvé son N’Golo Kanté au mercato (…) Avec un joueur comme Idrissa Gueye, le PSG a un équilibre qu’il n’avait pas », a confié, sur C+, l'ancien tennisman, consultant pour l'émission sportive de la chaîne cryptée.