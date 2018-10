PSG : Et si Neymar avait la bonne idée d'imiter Messi au PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Très largement critiqué pour son comportement au Brésil durant la Coupe du monde, Neymar semble doucement gommer les aspects négatifs de son jeu grâce à Thomas Tuchel. Moins simulateur qu’auparavant, le Brésilien affiche des progrès dans son attitude même si tout n’est pas encore parfait selon Alain Roche, ancien joueur du PSG et désormais consultant pour Canal Plus. Interrogé par France Football, l’ex-défenseur parisien a confié que Neymar serait bien inspiré de prendre exemple sur un certain Lionel Messi, véritable référence mondiale dans son comportement.

« Il s’exprime très bien dans ce rôle de meneur de jeu. Maintenant, on attend qu’il s’investisse encore plus et qu’il redevienne un génie du jeu comme il a pu l’être. S’il réussit quelques gestes incroyables en C1 et permet de gagner des matches, il retournera l’opinion. Son attitude a été préjudiciable. Quand même la presse de votre pays, où vous avez longtemps été un héros, vous remet en cause, il faut se poser des questions. Il avait ce côté très agaçant à tomber très vite, à s’arrêter dès qu’on le touchait. Messi, quand il tombe, c’est qu’on lui a fait vraiment mal. Je me mets à la place de ses adversaires, c’est pénible » a expliqué Alain Roche, pour qui Neymar aura tout bon le jour où son comportement sera comparable à celui de l’international argentin. Espérons pour le PSG que l’ex-ailier gauche du Barça suive ces conseils…