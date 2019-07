PSG : Et si la grande surprise du mercato c'était ça !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, c'était il y a déjà huit ans, les supporters du club de la capitale sont habitués à vivre chaque marché des transferts avec impatience, le PSG ne reculant jamais devant des investissement énormes. Et le mercato 2017 restera probablement à jamais dans l'histoire du Paris SG avec la double acquisition de Neymar Jr et de Kylian Mbappé. Mais le mercato 2019 pourrait également marquer le PSG, puisqu'après le retour de Leonardo les investissements parisiens pourraient être très mesurés, et même raisonnables.

Car le directeur sportif brésilien l'annonce dans Le Parisien, il est probable que l'acquisition du fameux numéro 6 soit le dernier achat du mercato du PSG cette saison. « Si Thomas Tuchel m'a fait par des manques de l'équipe ? C’est vrai, on en a beaucoup parlé, mais je pense que cette équipe-là est presque faite, complète. Elle est déjà compétitive, elle a un peu de tout, des jeunes, des joueurs très expérimentés. Il nous manque encore les joueurs qui ont joué la Copa America (Marquinhos, Thiago Silva, Cavani), Choupo-Moting qui a participé à la CAN et Dagba qui est revenu un peu blessé de l’Euro Espoirs. On avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo, et maintenant on cherche le milieu », a fait savoir Leonardo, qui n'envisage donc pas de signatures clinquantes d'ici le 31 août. De belles paroles qui pourraient toutefois évoluer si Neymar quittait le PSG...