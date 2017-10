PSG : Et si Guedes était vraiment l'avenir du PSG en pointe ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Complètement barré au PSG, Gonçalo Guedes a vite compris que cela n’allait pas s’arranger cet été avec le recrutement effectué par son club.

Sans trembler, l’attaquant portugais a préparé ses valises et a attendu le feu vert de ses dirigeants pour s’engager en prêt au FC Valence. Un changement de cap qui réussit plutôt à l’ancien joueur de Benfica, qui a déjà quatre titularisations au compteur, et s’il n’est pas très efficace devant les buts (1 réalisation), il prend néanmoins de l’ampleur dans le bon début de saison de Los Ché, avec notamment quatre passes décisives.

C’est pourquoi le FC Valence étudierait déjà les possibilités pour le conserver malgré l’absence d’option d’achat. Selon AS, le club espagnol ne doit toutefois pas se faire trop d’illusions, car le PSG, qui a mis 30 ME sur la table pour faire signer Guedes, a bien l’intention de récupérer son jeune attaquant l’été prochain. Le but étant de constater ses progrès, et pourquoi l’intégrer dans la future rotation, alors que le PSG possède beaucoup d’attaquants, mais pas forcément tant d’avant-centres de métier que cela. Le club de la capitale, qui avait tout de même mis une grosse somme pour le récupérer, n’a donc pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.