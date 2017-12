PSG : Et l'on reparle d'une signature de Ben Arfa à Lyon !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OGCN, OL.

Absent pour des raisons médicales du mini-stage effectué par le Paris Saint-Germain à Doha, Hatem Ben Arfa fera sa rentrée avec ses coéquipiers le 2 janvier, date fixée par Unai Emery pour la reprise de l'entraînement. Et si l'on en croit Le Parisien, il est très probable que Ben Arfa sera toujours là à la fin du mercato d'hiver, les deux camps ne discutant à priori plus du tout. Tandis que le PSG est toujours disposé à laisser partir libre l'ancien niçois, le clan Ben Arfa exige toujours le paiement de la totalité des salaires du joueur jusqu'à la fin de son contrat en juin prochain, soit 3 ME. Le quotidien francilien dément cependant qu'Hatem Ben Arfa réclame également la totalité des primes, soit un total pouvant atteindre 10ME.

De son côté, Hatem Ben Arfa, qui sera libre en juin, se cherche déjà une nouvelle destination. Trois clubs sont cités pour l'accueillir au mercato d'été: Leicester, où il retrouverait alors Claude Puel, un coach qu'il adore, mais également...l'Olympique Lyonnais, où Jean-Michel Aulas lui fait toujours les yeux doux, et évidemment l'OGC Nice, qui l'a relancé alors qu'il était au fond du trou. Espérons que cette fois, Hatem Ben Arfa fera le bon choix...