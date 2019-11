PSG : Encore une saison comme ça et Mbappé se barre

Dans : PSG.

Leader offensif du PSG en raison des pépins physiques de Neymar ces derniers mois, Kylian Mbappé tient beaucoup à connaitre une aventure réussie dans le club de sa ville natale.

Mais cela s’est vu en fin de saison dernière à l’occasion de sa prise de parole aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé a de grandes ambitions, personnelles et collectives. Il entend bien évoluer dans une équipe capable de gagner la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Et depuis qu’il est arrivé au Paris SG, le champion du monde n’a encore jamais passé les quarts de finale, éliminé par le Real Madrid puis Manchester United en 1/8e de finale.

La prochaine sortie de piste a ce niveau sera fatale annonce L’Equipe, pour qui Mbappé douterait de son avenir à Paris si l’équipe devait de nouveau échouer prématurément. Surtout que, la saison dernière l'a démontré, une fois la Ligue des Champions finie, le PSG se morfond en Ligue 1 et vit un véritable calvaire. Pour le moment, le message passé par les dirigeants est très positif, puisque l’été a été très bien perçu par Mbappé, qui a vu Neymar rester, tandis que Leonardo faisait signer un gardien d’expérience, des milieux de terrain et un deuxième avant-centre. De quoi consolider une équipe et démontrer que le PSG a toujours de grandes ambitions, et s’en donne les moyens. Néanmoins, un troisième échec consécutif pousserait forcément la star française vers le départ.