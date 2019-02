PSG : Encore en mode Calimero, Tuchel en fait-il trop ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant le mercato hivernal, Thomas Tuchel a régulièrement pointé du doigt les limites de son effectif.

En effet, le coach du Paris Saint-Germain s’est plaint du nombre restreint de possibilités à sa disposition dans plusieurs secteurs de jeu, et notamment au milieu de terrain. Tandis que le PSG reçoit Montpellier en match en retard de la 17e journée mercredi, le technicien allemand sera confronté à une vague d’absences avec les forfaits de Meunier, Neymar, Cavani, Thiago Silva ou encore Bernat. Des absences qui ont poussé l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a (encore) pousser un petit coup de gueule sur les limites de son effectif.

« Sans avoir beaucoup de joueurs, il n'y a pas beaucoup de possibilités de changer... Les gars qui sont disponibles, ils doivent jouer. Et en même temps, on doit gérer les minutes et ne pas prendre trop de risques avec les joueurs. On manque beaucoup de joueurs, mais en même temps, ce n'est pas possible que ceux qui sont opérationnels restent tout le temps 90 minutes sur le terrain » a regretté le coach allemand avant de conclure. « On manque de joueurs, mais on est ici pour trouver des solutions, pas pour nous lamenter ». Du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on préfèrera sans doute retenir cette dernière phrase, à l'heure où l'entraineur allemand multiplie les sorties pour critiquer l'absence de solutions dans son effectif.