PSG : En plein rêve, Neymar imagine un avenir doré au Qatar

Dans : PSG, Ligue 1.

En stage au Qatar cette semaine, les joueurs du Paris Saint-Germain sont très sollicités par les médias.

L’occasion pour les Parisiens d’afficher leur plus beau sourire et de complimenter les Qataris, à l’image des récentes déclarations de Kylian Mbappé. « Je pense que les Qataris ont apporté une certaine stabilité au club. Je pense qu'ils ont réussi à remettre le club aux premières places, à sa place », confiait l’attaquant français, nouveau fan du Qatar, tout comme son coéquipier Neymar. En effet, le Brésilien semble s’y plaire et envisage d’y revenir afin de soulever le prestigieux trophée doré.

« J’apprécie vraiment le fait de découvrir encore un peu plus le Qatar. J’étais venu il y a quelques années avec la Seleção, ici même, à Aspire. Je suis très content de revenir ici pour la troisième ou quatrième fois. Revenir gagner la Coupe du Monde en 2022 ? Je l’imagine… c’est mon rêve ! Qui sait, cela pourrait avoir lieu ici », a envisagé l’ancien Barcelonais sur le site officiel du PSG. En attendant, au Qatar, on rêve surtout de voir la bande à Neymar soulever la Ligue des Champions.