PSG : En feu devant sa TV, Neymar fait la fierté des Parisiens

Après la rechute de sa blessure au pied droit, Neymar va de nouveau manquer les matchs cruciaux du PSG dans les prochaines semaines.

Comme la saison dernière, le Brésilien regarde la Ligue des Champions depuis sa télévision et c’est forcément douloureux pour l’un des meilleurs joueurs de la planète. Néanmoins, s’il avait parfois défrayé la chronique en préférant faire une partie de poker en ligne, se filmer en train de suivre des soins ou jouer à des jeux vidéos pendant les matchs du PSG au printemps dernier, cela ne rigole plus cette saison. Ainsi, pendant le match capital à Manchester United, le « Ney » était particulièrement concentré sur la rencontre retransmise, et ses amis ont ainsi pu le filmer en train de fêter les buts de Kimpembe et surtout celui de Mbappé, avec l’imitation de la célébration de l’attaquant français en prime.

Une joie qui fera doublement plaisir aux fans parisiens, qui voient ainsi la preuve de l’attachement grandissant du Brésilien pour son club, mais aussi une belle réponse à ceux qui pensent que Neymar met le PSG au second plan dès lors qu’il n’est pas sur le terrain. En tout cas, la qualification bien engagée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions laisse l’espoir de revoir l’ancien barcelonais sur les pelouses d’ici la fin de la compétition, si le Paris Saint-Germain continue sur sa belle lancée. De belles soirées en perspective pour Neymar devant sa télé.

Even when he’s not on the pitch, @neymarjr is with his team every, step, of, the, way. See more at https://t.co/NmeiKUWafP #OurOtherClub pic.twitter.com/U6UXBh6vGj