PSG : En colère contre Paris et Neymar, Cavani a pris sa décision

On pourrait parler d’un deuxième penaltygate pour le Paris Saint-Germain cette saison, avec toujours les mêmes acteurs impliqués.

Après le premier incident contre l’Olympique Lyonnais (2-0) en septembre, une nouvelle polémique est apparue entre Edinson Cavani et Neymar à cause de la réaction du Parc des Princes. En effet, certains supporters ont sifflé l’ancien Barcelonais avant son penalty face à Dijon (8-0) mercredi, préférant voir l’Uruguayen marquer et devenir le meilleur buteur de l’histoire du club francilien. De son côté, El Matador n’a rien réclamé et ne s’est pas agacé. Du moins pas en public.

Car selon le Corriere dello Sport, Cavani, mécontent de son traitement à Paris, aurait décidé de partir l’été prochain ! Une occasion en or pour la Juventus Turin, toujours intéressée par l’ex-buteur de Naples. Bien sûr, l’information est à prendre avec précaution. La presse italienne a plutôt l’air de rebondir sur cette polémique alors que Cavani répète régulièrement qu’il n’a aucune intention de quitter le PSG.