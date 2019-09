PSG : Emre Can, le coup final de Paris au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Malgré la fin du feuilleton Neymar, la dernière journée du mercato s’annonce bouillante au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale attend Keylor Navas et Mauro Icardi, et souhaite en parallèle s’offrir les services d’un latéral droit. Le Turinois Mattia De Sciglio est notamment ciblé. Mais à en croire les informations obtenues par Sky Sports, l’ancien défenseur du Milan AC n’est pas le seul joueur de la Juventus Turin pisté par le PSG en cette fin de mercato.

Effectivement, Leonardo aimerait s’offrir, à la surprise générale, l’international allemand Emre Can. L’ancien de Liverpool sort de deux belles saisons, mais a vu la concurrence s’intensifier à la Juve cet été avec les arrivées de Rabiot et de Ramsey. Un départ est donc possible mais pour l’heure, le Paris Saint-Germain ne propose pas mieux qu’un prêt. Cette formule séduira-t-elle la Juventus Turin ? Pour l’heure, la position du champion d’Italie en titre n’est pas connue. Mais il se murmure que la Vieille Dame serait réticente à renforcer un potentiel concurrent en Ligue des Champions avec deux joueurs. Entre De Sciglio et Can, le PSG sera donc peut-être contraint de trancher…