PSG : Emre Can et Paris, c'est fini avant d'avoir commencé

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Si le Paris Saint-Germain s'apprête à faire signer un joueur de Serie A en la personne de Mauro Icardi, à priori les emplettes italiennes de Leonardo s'arrêteront là en ce dernier jour du mercato estival. En effet, Sky Sport Allemagne annonce lundi après-midi qu'après de longues discussions, le PSG et Emre Can n'ont pas réussi à trouver un accord et que le milieu de terrain restera à la Juventus, ce qui n'est pas pour lui déplaire. L'international allemand, soumis à une énorme concurrence du côté de Turin, envisageait éventuellement de rejoindre le Paris Saint-Germain qui de son côté travaillait sur un prêt avec option d'achat.

Mais finalement les dirigeants parisiens n'ont pas réussi à s'entendre avec l'ancien joueur de Liverpool, et le dossier a été classé sans que l'on sache si Leonardo va tenter une autre piste ou s'il se contentera de l'effectif actuel. Autre piste également refermée par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, celle qui menait à Mattia De Sciglio, l'axe PSG-Juventus ayant du mal à fonctionner en ce deadline day.