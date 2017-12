PSG : Emery réclame un arbitrage différent pour Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

A chaque match ou presque, Neymar se retrouve impliqué dans de petits accrochages avec les adversaires du Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas vraiment une surprise compte tenu de son style de jeu. Dribbleur et un brin provocateur, l’attaquant brésilien a tendance à agacer les défenseurs. Et puis ces derniers connaissent les qualités de l’ancien Barcelonais et font donc ce qu’ils peuvent pour l’arrêter. Ce qui explique pourquoi Neymar est le joueur qui subit le plus de fautes en Ligue 1. Une statistique qui commence à agacer Unai Emery, lequel a envoyé un message aux arbitres pendant sa conférence de presse.

« C’est important de protéger les joueurs, pas seulement Neymar, a conseillé l’entraîneur parisien. Il touche beaucoup le ballon, il cherche beaucoup le un contre un, la percussion, on a besoin de protéger les joueurs. Le football c’est un spectacle, Neymar est un joueur qui subit beaucoup de fautes. L’arbitre a besoin de protéger les joueurs avec normalité. » Il faut aussi reconnaître que Neymar n’est pas le joueur le plus facile à arbitrer, l’international auriverde étant habitué à amplifier certaines fautes...