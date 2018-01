PSG : Emery peut sauter cet été, cet entraineur se tient prêt pour le remplacer

Dans : PSG, Mercato.

Si Unai Emery ne remplissait pas ses objectifs en fin de saison, l'entraineur espagnol prendrait inévitablement la porte. Son successeur prépare déjà le terrain.

Souvent cité dans les noms des managers sur la liste des dirigeants parisiens, Roberto Mancini s’est longuement confié à L’Equipe au sujet d’une éventuelle collaboration avec Paris dans les années à venir. L’ancien attaquant de la Sampdoria, qui a déjà coaché plusieurs formations du haut du plateau, avoue sans problème que s’asseoir sur le banc de touche parisien lui conviendrait parfaitement. S’il reconnaît également qu’il n’a jamais été contacté directement pour prendre les commandes de l’effectif parisien, ses propos ont le mérite de mettre les choses au clair si jamais Unai Emery devait prendre la porte en fin de saison.

« Jamais, ni récemment ni avant, je n'ai discuté avec le PSG. A l’avenir ? (Rires.) Le futur, je ne le connais pas. Il y a un bon entraîneur en poste avec des joueurs fantastiques. Tous les entraîneurs aimeraient diriger cette équipe, c'est normal. Oui, j'aimerais entraîner le PSG. Et pourquoi pas, si c'est possible ? Il y a un bon manager qui fait du bon travail mais, en football, un seul jour peut tout changer... Neymar, c'est le meilleur. Il est jeune, il a l'avenir pour lui. Je l'apprécie beaucoup. Le PSG, en ce moment, est comme le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Ces équipes ont le même niveau avec de très bons joueurs et elles développent un bon football », a souligné Roberto Mancini, dont les propos ne devraient pas forcément ravir ses employeurs actuels du Zénith Saint-Pétersbourg, où il est arrivé l’été dernier. Il faut dire que l’ancien coach de Manchester City avait récemment fait savoir qu’il était également candidat au poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Italie, preuve qu’il a probablement des fourmis dans les jambes malgré son copieux salaire au sein du club de la cité des Tsars.