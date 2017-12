PSG : Emery explique pourquoi il a dit oui au départ Neymar au Brésil

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Ligue 1.

Actuellement au Brésil pour régler une « urgence familiale », Neymar devrait louper le déplacement du Paris Saint-Germain à Strasbourg en Coupe de la Ligue mercredi, même s'il pourrait finalement revenir mardi. Mais ceci n'est pas le plus important pour Unai Emery.

Samedi soir, après la victoire du club de la capitale contre le LOSC (3-1), au cours de laquelle il n'était même pas présent au Parc des Princes sachant qu'il était suspendu, l'attaquant brésilien s'est envolé pour le Brésil. Après avoir appris une mauvaise nouvelle à propos de sa famille, à priori sa soeur aurait eu un gros souci, Neymar a reçu l'autorisation et le soutien du PSG pour partir pendant trois jours. Une information confirmée par Unai Emery, qui se passera donc de sa star contre Strasbourg en huitième de finale de la Coupe de la Ligue mercredi soir, même si selon Le Parisien Neymar pourrait être de retour dans la journée de mardi.

« Neymar m’a appelé samedi matin pour me dire qu’il avait une histoire familiale, il a demandé l’autorisation d’aller au Brésil, c’était important pour lui. Nous avons parlé avec Antero Henrique, il a donné l’autorisation. J’espère qu’il restera 3-4 jours, mais le plus important c’est que son problème soit solutionné. On va attendre. Je ne sais pas s’il sera de retour mardi », a expliqué, en conférence de presse, l'entraîneur espagnol du PSG, qui ambitionne maintenant de récupérer son numéro 10 samedi prochain face à Rennes en Ligue 1.