PSG : Emery est incapable de gérer des stars, Manardo accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Deux défaites ont rappelé à Unai Emery que sa situation d'entraîneur du Paris Saint-Germain n'était pas la mission la plus simple du monde, surtout depuis le dernier mercato et la double venue de Neymar et Kylian Mbappé. Malgré la victoire du PSG face au LOSC, le technicien espagnol est toujours sous le feu des critiques, et sur BFM Sport, François Manardo a remis en cause les qualités d'Unai Emery sur le banc du Paris SG.

« Au Paris Saint-Germain c’est Daniel Alves qui s’est imposé comme le patron du vestiaire alors qu’il vient d’arriver. Et il se confirme depuis quelques semaines que le message d’Unai Emery passe de moins en moins auprès de certains joueurs du vestiaire. Le patron du vestiaire ne doit pas être un joueur, ce doit être l’entraîneur, même s’il se repose sur un joueur. Emery n’a pas réussi à faire au PSG ce qu’il avait fait à Séville. La limite d’Unai Emery c’est de gérer un vestiaire avec des joueurs de ce calibre », constate le consultant de BFM, qui ne voit pas des lendemains très joyeux pour Unai Emery au Paris Saint-Germain. L'avenir dira qui avait raison.