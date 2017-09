PSG : Emery est cash, Ben Arfa est « un joueur de la réserve »

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà écarté une première fois cette saison, Hatem Ben Arfa a de nouveau été envoyé en équipe réserve du Paris Saint-Germain.

Du coup, l’avocat du joueur a mis ses menaces à exécution pour saisir la LFP. Mais il faut croire que cette attaque en justice n’effraye pas le club francilien. Interrogé sur la situation de son milieu offensif en conférence de presse, Unai Emery a parfaitement assumé sa décision. Sûr de lui, l’Espagnol a même confié que Ben Arfa était traité normalement, à savoir comme tous les autres joueurs de l’équipe réserve...

« Tous les joueurs savent quelle est leur position au moment de la présaison. Il connaît sa situation, a réagi le coach parisien. Cette semaine (mardi), j'ai convoqué le groupe pour une mise au vert donc j'ai travaillé avec les joueurs qui venaient à la mise au vert. Là, c'est pareil. Hier (jeudi), il s'est entraîné avec l'équipe et aujourd'hui on va s'entraîner avec les joueurs qui vont à la mise au vert ensuite. C'est pareil pour les autres joueurs de la réserve comme Callegari ou Descamps. » Dans l’esprit d’Emery, Ben Arfa ne fait définitivement plus partie du groupe professionnel.