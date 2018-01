PSG : Emery dit comment Paris va terminer son mercato

Dans : PSG, Mercato.

Après plusieurs semaines de discussion, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de Lassana Diarra mardi.

Le milieu de 32 ans arrive en tant que doublure de Thiago Motta, souvent blessé et incapable de jouer tous les trois-quatre jours. La venue d’une sentinelle était donc l’objectif prioritaire d’Unai Emery qui s’est de nouveau réjoui après la victoire contre Guingamp (4-2) en Coupe de France mercredi. « Il y aura plus de concurrence, a souligné le technicien espagnol, impatient de voir sa recrue en action. Aujourd'hui, il n'est pas prêt, on va voir comment il va s'adapter. » Et maintenant, quelle fin de mercato hivernal pour le PSG ?

Il faut s’attendre au départ de Lucas dans les prochains jours. Poussé vers la sortie, l’ailier parisien se rapprocherait du Betis Séville, même si Naples, Tottenham et Manchester United s’intéresseraient à son profil. Reste à savoir si le Brésilien sera remplacé dans l’effectif d’Emery. « Non, dans le secteur offensif, nous avons de nombreuses solutions, a répondu le coach de Paris. Pour le mercato, nous n'avons pas d'autres besoins. » A moins d’une surprise, le marché du PSG est terminé dans le sens des arrivées.