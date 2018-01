PSG : Emery dénonce un complot contre Paris et Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain fait beaucoup parler dans la presse. Et pas forcément pour ses performances sportives.

Le club francilien attire effectivement l’attention à cause d’Edinson Cavani et Javier Pastore, tous les deux rentrés tardivement de vacances. Et comme si cela ne suffisait pas, le quotidien espagnol Marca vient encore agiter l’actualité du PSG en affirmant que Neymar, toujours convoité par le Real Madrid, ne serait pas contre un transfert chez le champion d’Espagne. A un mois du huitième de finale de la Ligue des Champions entre les deux équipes, Unai Emery y voit forcément une tentative de déstabilisation.

« Le groupe est fort et concentré sur les prochains matchs et sur les échéances plus importantes comme le déplacement à Madrid. Le club a de l'expérience et moi aussi. On peut tenter de nous déstabiliser de l'extérieur, a réagi l’entraîneur parisien. Regardez : aujourd'hui le premier journal sportif d'Espagne envoie Neymar au Real Madrid mais cela ne nous perturbe pas. On sait qui veut nous déstabiliser, mais on se protège. On va retrouver la normalité. » Que le technicien se rassure, la presse madrilène n’épargne pas non plus le Real en ce moment.