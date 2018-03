PSG : Emery a été sifflé, sa réponse est courageuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors de la présentation des équipes avant PSG-Metz, il n'a échappé à personne qu'Unai Emery a été sifflé par une partie du Parc des Princes, l'entraîneur étant le seul à avoir ce traitement de la part des supporters parisiens. Loin de s'offusquer de ce comportement, quatre jours après la triste élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, le coach espagnol du Paris Saint-Germain a jugé logique ces sifflets, prenant sur lui les responsabilité de cet échec.

« C'est normal, j'accepte ça. Après la défaite face au Real, j'assume mes responsabilités. Il faut profiter du poste que j'ai, car une carrière n'est pas facile. Il y a des bons et des mauvais moments. (...) C'est le foot, quand tu gagnes tu es content, quand tu perds, tu ne l'es pas. Ma responsabilité avec cette équipe est grande, et j’ai tout fait pour gagner, a confié, sur Canal+, Unai Emery, qui a démenti son absence de pouvoir sur le vestiaire. Ici ce ne sont pas les joueurs les boss. Le boss, c’est le président, et après c'est Antero Henrique et le coach. »