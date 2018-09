PSG : Embrouille XXL à Paris, Tuchel et Henrique ne se parlent plus

Dans : PSG, Mercato.

Intouchable après un extraordinaire mercato 2017, Antero Henrique a clairement perdu ce statut en ce mois de septembre, quelques semaines après la fin du mercato 2018.

Si le dirigeant portugais a bien vendu, ce qui était nécessaire aux yeux de l’UEFA, son incapacité à faire venir un milieu de terrain défensif semble avoir mis tout le monde sur les nerfs. Lors de ses premiers entretiens, Thomas Tuchel n’a pas hésité à confier qu’il était déçu par l’absence de renfort à ce poste, et après la défaite à Liverpool, Thiago Silva a renvoyé tout le monde vers le dirigeant portugais pour expliquer la défaite. Et quand on ajoute à cela les vices critiques du Bayern Munich à l’égard du comportement d’Henrique, cela commence à chauffer dans la capitale.

Pour Le Parisien, cela va même encore plus loin avec une guerre froide entre Tuchel et Henrique. « Ce trio devrait marcher main dans la main. Après quelques mois de cohabitation, il est déjà tiraillé par les dissensions. Tuchel et Henrique ne s’adressent quasiment pas la parole et Al-Khelaïfi reste étrangement discret », explique ainsi le journal francilien, pour qui la situation n’est pas idéale dans ce trio qui n’avance pas de concert. Et cela s'est vu sur le marché des transferts.