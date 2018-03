PSG : Effaré par la L1, Neymar s’offre au Barça pour un retour !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole a encore frappé fort ce vendredi, et cela concerne encore et toujours l’avenir de Neymar à Paris.

Mais cette fois-ci, ce n’est pas au Real Madrid que le Brésilien est annoncé, mais bien pour un retour au FC Barcelone. El Mundo Deportivo a publié un article particulièrement salé dans lequel l’attaquant parisien aurait vivement confié à ses anciens coéquipiers, mais aussi à un dirigeant haut placé du club barcelonais, qu’il espérait revenir au Barça lors de l’été 2019. Des confessions qui auraient été effectuées avant sa blessure à la cheville et donc l’élimination face au Real Madrid. Le quotidien catalan avance même les raisons pour lesquelles le Brésilien souhaite retrouver un club où il a évolué pendant quatre saisons. La première d’entre elle serait le niveau de la Ligue 1, jugé particulièrement bas par Neymar, qui ne pensait pas qu’il y avait une telle différence avec la Liga.

Ensuite, l’attaquant de 26 ans aurait aussi déploré l’existence de trop nombreux clans dans le vestiaire parisien, ce qu’il n’a pas spécialement connu à Barcelone, mais aussi le jeu trop physique du championnat de France où il prendrait bien plus de coups qu’en Espagne. Conscient qu’un transfert l’été prochain était impossible, il aurait ainsi signifié au Barça qu’il espérait bien revenir en 2019. Le Brésilien se dit aussi que, dans plus d’un an, sa « trahison » sera peut-être légèrement oubliée, et un retour pourrait être mieux accueilli par les socios. Si cela ne devait pas être le cas, El Mundo Deportivo rappelle que le Real Madrid compte bien en faire sa tête de gondole pour l’après-Cristiano Ronaldo…