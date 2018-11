PSG : Ecoeuré par la campagne anti-Paris, ce consultant surprend tout le monde !

Dans : PSG, Ligue 1.

S'il y a un consultant que Mediapart n'accusera pas d'être pro-PSG, c'est bien Rolland Courbis. Natif de Marseille, ancien joueur et entraîneur de l'OM, Courbis oeuvre désormais sur les chaînes de RMC. Et devant le déballage de toutes ces histoires de Football Leaks, qui touche à un rythme régulier le Paris Saint-Germain, Rolland Courbis estime que désormais trop c'est trop, avouant même que pour le supporter marseillais qu'il est, cela lui rend le Paris SG sympathique. Car tant de haine contre le PSG cache probablement quelque chose selon lui.

Alors, Rolland Courbis est monté au créneau pour faire part de son sentiment d'écoeurement. « Il y a quand même un constat que l’on doit faire et moi je peux le faire, car je ne suis pas de Paris, mais de Marseille qui est logiquement un rival du PSG dès la naissance. Mais là je laisse la rivalité de côté. Si ce papier sur les choix ethniques n’est pas trouvé au Paris Saint-Germain ça ne sort peut-être même pas. Quand je vois ce qui est fait actuellement contre le Paris SG, mais même pour moi le Marseillais le Paris Saint-Germain devient de plus en plus sympathique. Quand on m’explique avec le fair-play financier que quand tu es avec un budget qui ne te permet pas de te payer ce que des clubs d’autres pays européens peuvent se payer, et qu’en plus on t’emmerde surtout parce que tu fais peur et tu attires la jalousie. Il parait qu’il se passe partout pareil, mais ça ne sort qu’au PSG... », a lancé un Rolland Courbis ulcéré par les événements qui se succèdent autour du Paris Saint-Germain.