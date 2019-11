PSG : Dybala visé, Leonardo prépare le futur Paris SG !

Dans : PSG.

À l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain dispose de l’une des meilleures attaques d’Europe. Thomas Tuchel est effectivement bien armé pour viser la Ligue des Champions.

Avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi et Cavani, le club de la capitale française a une véritable attaque de rêve. Sur le papier du moins, car pour le moment, les cinq fantastiques n’ont pas encore joué ensemble, à cause des blessures des uns et des autres. Mais ceci ne saurait tarder, car tous ces attaquants seront disponibles après la trêve internationale de novembre. Tuchel devra alors en profiter, car rien ne dit que le PSG aura une force de frappe similaire lors des prochaines saisons. Puisque Neymar, Cavani voire Mbappé pourraient être sur le départ lors du prochain mercato estival. Par conséquent, et histoire d'anticiper les choses, Leonardo a une nouvelle fois coché le nom de Paulo Dybala pour la suite du projet francilien. C’est en tout cas l’annonce faite par Ignazio Genuardi.

« Paulo Dybala reste surveillé de près par le Paris Saint-Germain. Après être venu aux nouvelles l’été dernier, le club de la capitale continue de suivre avec attention la situation de l’ancien joueur de Palerme. Le natif de Laguna Larga figure dans les petits papiers de Leonardo. Des formations anglaises et espagnoles sont aussi sur les rangs, mais le numéro 10 devrait difficilement quitter la Vieille Dame. Les Turinois ne veulent pas entendre parler de son éventuel départ », écrit le journaliste de Mercato365. Sachant que l’attaquant argentin est devenu un élément important de l’équipe de Maurizio Sarri, les dirigeants de la Juve veulent le blinder en lui proposant un nouveau contrat long assorti d’une belle revalorisation salariale. De quoi faire craquer le joueur de 26 ans ? Réponse dans les mois à venir, mais Leonardo restera forcément à l’affût dans ce dossier estimé autour des 100 millions d’euros.