PSG : Dybala star du mercato à Paris, ça prend forme

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Bien que les négociations avec Barcelone et Madrid soient délicates, le départ de Neymar semble désormais inéluctable au mercato.

En effet, le Brésilien ne souhaite plus porter le maillot parisien, et le divorce est consommé avec la direction francilienne, Leonardo l'ayant plus ou moins officialisé ce samedi. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi reste droit dans ses bottes et refuse de brader son meilleur joueur, acheté 222 ME il y a deux ans. Une chose est néanmoins certaine : Paris se prépare au départ de Neymar puisque selon Paris-United, des négociations existent bien avec la Juventus Turin et avec l’entourage de Paulo Dybala.

« Leonardo est toujours en contacts permanent avec l’agent de Dybala. L’ancien de Palerme est d’ailleurs chaud à l’idée de rejoindre le PSG en cas de départ, lui qui est très ami avec Leandro Paredes. Les solutions sont donc claires dans ce dossier, soit Dybala restera à la Juve, soit il sera échangé contre Icardi ou soit il rejoindra le club de la capitale. Cette dernière option est de plus en plus crédible au fil du temps » indique le média, pour qui la signature de Paulo Dybala au Paris Saint-Germain est de plus en plus probable. A condition bien évidemment que Neymar fasse ses valises, ce qui n’est pas encore fait…