PSG : Dybala, Neymar et maintenant Suarez, vers un coup de folie XXL

Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain et l’a fait savoir à ses dirigeants. C’est le point de départ d’une équation qui tient toute l’Europe du football en haleine.

Le Brésilien rêve de revenir au FC Barcelone, mais le club catalan n’a pas les moyens de satisfaire aux exigences de l’Emir du Qatar, qui veut absolument sauver la face et récupérer une grosse somme d’argent. Les échanges proposés ne fonctionnent pas, et c’est pour cela que le champion d’Espagne a laissé filer Coutinho au Bayern Munich, histoire de ne pas s’empêtrer dans une solution qui ne convient pas au PSG. Et ce mardi, Tuttosport débarque avec une solution complexe mais qui serait sérieusement à l’étude par les différents clubs et joueurs concernés. Bien obligé de préparer le départ de Neymar si jamais un accord devait être trouvé dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain a déjà ciblé Paulo Dybala, qu’il espère faire venir pour 80 ME de la Juventus.

Le club italien ne compte pas laisser Cristiano Ronaldo seul devant, et la piste menant à Mauro Icardi est privilégiée, même si elle paraît particulièrement compliquée entre l’appétit du joueur, de l’Inter Milan, et les relations tendues autour de ce dossier. Résultat, Fabio Paratici, le boss du mercato à la Juve, a été prévenu par le FC Barcelone qu’une offre pour Luis Suarez serait attentivement étudiée. Le sous-entendu est évident, avec le montant de la vente de l’Uruguayen, estimé à 50 ME, le Barça réduirait son surnombre en attaque, et aurait les moyens de s’attaquer au PSG avec une offre financièrement intéressante pour se payer Neymar. Un triangle qui redistribuerait les cartes en Europe, mais permettrait à plusieurs clubs, et à Neymar, d’y trouver leur compte.