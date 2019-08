PSG : Dybala fonce vers Paris, ça fait un malheureux

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Afin de combler le départ de plus en plus probable de Neymar au mercato, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Paulo Dybala. Selon la presse italienne, un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre l’international argentin et le club de la capitale. Néanmoins, la Juventus Turin souhaiterait encore l’inclure dans un potentiel deal avec l’Inter Milan pour faire venir Mauro Icardi ce qui signifie que pour l’heure, l’avenir du génie argentin de poche est encore très flou. D’autant que son coach Maurizio Sarri souhaite le conserver, comme il l’a indiqué devant la presse.

« Je peux parler avec lui, mais le marché va dans une certaine direction et ce que je dis ne vaut rien. Six joueurs doivent être mis à l'écart, [ils pourraient également être vendus] en fonction du marché. J'aimerais les garder tous, mais notre problème est que nous n'avons pas de joueurs qui ont été formés au sein du club - nous n'en avons qu'un. Notre équipe pour la Ligue des champions doit donc être composée de 22 joueurs avec trois gardiens et cela nous met en difficulté parce que le marché nous oblige à faire des choix que nous n'aimons pas » a admis le coach de la Juventus Turin. Reste maintenant à voir où rebondira Paulo Dybala en cas de transfert au mercato…