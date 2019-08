PSG : Dybala et Icardi au lieu de Neymar et Cavani à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Depuis plusieurs jours, la presse italienne fait du dossier Neymar la clé d'un énorme jeu de chaises musicales lors de cette fin de mercato estival. Et ce dimanche, Raimondo De Magistris, journaliste et vice-président de TMW, affirme que le Paris Saint-Germain pourrait bien frapper un double gros coup, du moins si la star brésilienne du PSG bouge. En effet, RDM affirme que non seulement Paulo Dybala pourrait succéder à Neymar au Paris Saint-Germain, mais qu'en plus Nasser Al-Khelaifi et Leonardo sont tentés de laisser partir Edinson Cavani dès cet été, alors que le Matador est entré dans sa dernière année de contrat.

Et pour remplacer le meilleur buteur de l'histoire du PSG, les dirigeants du club de la capitale pensent à Mauro Icardi, que l'Inter pousse gentiment vers la sortie et dont on a aussi parlé à l'AS Monaco. Même si tout cela semble un brin nébuleux, la venue des deux joueurs de Serie A ne serait pas non plus un énorme coup de tonnerre, Leonardo ayant forcément toujours d'excellents contacts en Italie. Dans deux semaines, on connaîtra la fin de tout cela, mais il est évident que Neymar et Paris sont en mesure de déclencher un séisme sur ce marché des transferts.