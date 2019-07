PSG : Dybala c'est 100ME, la Juventus croit au Père Noël

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce week-end, RMC Sport confirmait l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Paulo Dybala, l’attaquant argentin de la Juventus Turin.

Décevant la saison dernière dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, le buteur de 25 ans ne serait pas contre un départ dans la capitale française afin de retrouver des couleurs et relancer une carrière qui ne connaît pas la trajectoire espérée. La somme de 50 ME était évoquée par la radio mais du côté des médias italiens, on indique que ce prix est bien trop faible pour un éventuel transfert de Paulo Dybala au mercato.

En effet, Tuttosport estime que si le Paris Saint-Germain souhaite réellement s’attacher les services de Paulo Dybala, il faudra s’acquitter d’une somme plus proche des 100 ME. Par ailleurs, le champion de France en titre ne serait pas le seul club intéressé puisque Manchester United, associé à la moitié des joueurs européens depuis le début du mercato, serait également sur les rangs. Reste maintenant à voir si le PSG avancera ses pions, ou si le club de la capitale a simplement sondé l’entourage de l’Argentin dans le cas où l'un de ses attaquants (Cavani, Neymar) venait à quitter le club.