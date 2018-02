PSG : Dugarry souhaite que Neymar se fasse « couper en deux »

Dans : PSG, Ligue 1.

L'attitude de Neymar mardi soir contre Rennes a fait le buzz, notamment par le geste du joueur brésilien qui a tendu sa main puis l'a retirée au moment d'aider Hamari Traoré à se relever. Pour Christophe Dugarry, le joueur brésilien du Paris SG a dépassé les bornes et eu une attitude lamentable. Le champion du monde estime que Neymar risque de payer ce genre d'attitude et il n'aura pas le droit de se plaindre.

« C’est la cour d’école. Je ne comprends pas l’idée. Il est venu là pour montrer son talent, ce qu’il fait très bien. C’est un joueur génial. Qu’est-ce que ça apporte de répondre aux provocations? Ses adversaires ne sont pas non plus dans l’agression. Il n’y a rien de cruel, ils se battent avec ce qu’ils ont. C’est plus Neymar qui chambre que ses adversaires, qui eux se défendent avec leurs armes. A quoi ça sert de faire un contrôle du dos, de faire semblant d’aider un joueur à se relever et d’enlever sa main? Ce n’est pas parce que c’est un génie qu’il doit chier sur la tête de ses adversaires. La prochaine fois qu’il se fera couper en deux, il ne faudra pas qu’il se plaigne », a prévenu, sur RMC, Christophe Dugarry. A bon entendeur...