PSG : Dugarry sort la sulfateuse, Tuchel prié de démissionner

La prolongation de contrat de Thomas Tuchel ayant déjà été actée, le PSG cherche le bon timing pour l’annoncer.

Ce n’est pas le moment actuellement, avec la mauvaise série du club de la capitale, qui continue de creuser son trou en cette fin de saison. Une mauvaise série expliquée régulièrement par l’entraineur parisien en raison des manques dans son effectif, et donc de son incapacité à faire jouer la concurrence et à présenter une équipe compétitive. Certes, les absents sont nombreux, mais cette excuse est trop facilement sortie selon Christophe Dugarry, pour qui le coach allemand va devoir arrêter de jouer les Caliméro.

« Sincèrement, j’en ai marre de ses jérémiades. Si c’est trop difficile parce qu’il y a trois matchs et qu’ils jouent tous les trois jours, qu’il démissionne ! (...) S’il décide de rester, il faut que le président Nasser Al-Khelaïfi lui tape sur les doigts. Ça suffit, arrête de te plaindre et de te victimiser ! Je trouve que c’est néfaste pour son équipe. C’est parce que tes joueurs sont fatigués que tu prends cinq buts à Lille, trois à Nantes, deux contre Rennes alors que tu menais 2-0 et trois à Montpellier ? », a balancé le consultant de RMC, pour qui le PSG a actuellement un rythme digne du ventre mou, et que ce ne sont pas les absences qui peuvent uniquement l’expliquer.