PSG : Dugarry prend Neymar pour taper sur Mbappé

Dans : PSG.

Neymar n’a plus joué sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis le 5 octobre dernier et la victoire contre Angers (4-0). Mais ce samedi, le Brésilien va refouler la pelouse du Parc des Princes.

L’attaquant de 27 ans va effectivement retrouver le chemin de la compétition face au LOSC, après plusieurs semaines d’absence à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. De retour dans le groupe de Thomas Tuchel pour cette 14e journée de Ligue 1, le Ney voudra briller, à l'image de ce qu’il a fait en début de saison avec quatre buts en cinq matchs de championnat. Histoire de monter en puissance avant le déplacement au Real Madrid en Ligue des Champions de mardi prochain, mais aussi pour repartir du bon pied avec le public du PSG. Pour Christophe Dugarry, Neymar jouera d’ailleurs gros au PSG d’ici à la trêve hivernale, surtout si Tuchel décide de changer son système de jeu, en allant du 4-3-3 au 4-2-3-1, pour sa star.

« Si Neymar est motivé, déterminé et appliqué, et s’il est enfin dans le bon état d’esprit, moi je dis oui ! Car il y a plusieurs Neymar : il y a celui qui a envie, celui qui n’a pas envie, et celui qui est blessé… Lequel allons-nous avoir ? En forme ou pas ? La star ? Il y a un état d’esprit à avoir quand tu rentres dans ce PSG, qui a progressé sans lui. Je reste convaincu que Paris reste meilleur avec un Neymar motivé et en pleine forme. Mais, comme tous les joueurs, il va devoir montrer qu’il est capable de s’insérer dans un nouveau collectif. Attention, on a vu les derniers matchs, il y a tout de même trois défaites pour ce PSG. On voit qu’offensivement, on a des attaquants qui ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires. Je pense notamment à Mbappé… Avec l’arrivée de Neymar, comment va se comporter Mbappé ? Autour de Neymar, il peut se passer beaucoup de choses. L’équilibre reste fragile et ça va être à Thomas Tuchel de savoir gérer cela, de bien préparer son groupe, notamment au changement tactique. Neymar repart de zéro, il a tout à montrer. Changer l’équipe pour l’aider ? Le PSG n’a pas à tout chambouler pour lui », a lâché le consultant de RMC, pour qui le numéro 10 francilien va enfin devoir se montrer à son avantage dans les grands rendez-vous afin de ne pas devenir un flop au PSG...