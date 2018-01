PSG : Dugarry le Bisounours clashe le déplorable Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Réagissant à l'attitude individualiste de Neymar lors de la victoire du PSG contre Dijon (8-0), Christophe Dugarry a remis de l'huile sur le feu en critiquant ouvertement la star parisienne.

Mercredi soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, Neymar a manqué une belle occasion d’entrer dans les cœurs des supporters franciliens. Si sa performance sportive a été parfaite sur le terrain, sachant qu'il a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives face au DFCO, son comportement a quelque peu choqué le public du Parc des Princes, surtout quand l'international brésilien a privé Cavani du penalty final, qui lui aurait peut-être permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Un acte contesté par certains fans parisiens, qui l'ont sifflé à la 83e minute de jeu. Ce que Neymar n'a pas du tout apprécié, vu qu'il est rentré au vestiaire avant tout le monde avec un air coléreux. Un comportement qui scandalise Christophe Dugarry...

« Neymar est exceptionnel, il n'y a pas de débat. Mais sur son attitude... J'ai trouvé l'attitude de Neymar déplorable. Un club de foot, c'est un stade, un public, une histoire, des anciens, des nouveaux... S'imprégner d'un club, c'est aussi ça. J'ai toujours condamné les supporters qui veulent dépasser ce qu'ils doivent être. Mais peux-tu comprendre que t'es pas tout seul sur le terrain, qu'il y a d'autres joueurs ? Je suis peut-être un doux rêveur, un bisounours, un romantique ou un naïf... Mais qu'est-ce que ça lui aurait coûté ? Peut-on aussi se mettre à la place des supporters ? Je ne veux pas leur donner plus de pouvoir, mais ils ont eu Ibrahimovic qui ne pensait qu'à sa pomme, qui se fichait des supporters, des dirigeants et de l'histoire, qui a quitté le club en l'insultant... Peut-on avoir un joueur aussi talentueux et fort et qui s'investisse aussi dans la vie des supporters et du club ? », a demandé, sur RMC, Duga, qui estime que l'égoïste Neymar se trompe grandement en se croyant au-dessus de l’institution du PSG, et que le Brésilien gagnerait à se montrer généreux avec ses coéquipiers pour être encore plus adulé à Paris.