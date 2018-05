PSG : Dugarry hurle au scandale après les Trophées UNFP !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Même si ce sont les footballeurs professionnels, et pas les consultants, qui ont voté pour les trophées UNFP, Christophe Dugarry est scandalisé par le résultat de scrutin organisé par le syndicat des joueurs. Et le champion du monde de pousser un gros coup de gueule ce lundi, en estimant que le PSG avait été privilégié par rapport à l'OM.

« Si le meilleur entraîneur de cette saison n'est pas Rudi Garcia, c'est qui? C'est Rudi Garcia qui, avec un effectif moyen, a réussi à en tirer la quintessence et à faire progresser ses joueurs ! Unai Emery a gagné, oui, mais heureusement: ils ont acheté 400 ME de joueurs ! (...) Neymar, c’est le plus grand joueur de notre championnat. Mais sur la saison, je suis désolé, ce n'est pas le meilleur. On aurait pu mettre Edinson Cavani effectivement, mais compte-tenu du contexte, pour moi, c'est Florian Thauvin. Il a porté l'OM à lui tout seul. Pour moi, il n'y avait pas photo (...) Daniel Alves meilleur latéral droit? On lui donne parce que c'est Daniel Alves! Verratti? On le met parce que c'est un excellent joueur, mais il ne fait pas une bonne saison! Ces trophées sont une vitrine pour la Ligue 1. On a l'impression que c'est une vitrine pour le PSG », explique Christophe Dugarry, qui va devoir convaincre les footballeurs professionnels que son avis éclairé est meilleur que les leurs.