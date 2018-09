PSG : Dugarry craque et démolit Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la défaite du PSG à Liverpool, Christophe Dugarry avait été sans pitié avec Neymar, qu’il avait qualifié de « scandaleux » à Anfield.

La victoire du PSG à Rennes en Ligue 1 n’a visiblement pas fait changer d’avis l’animateur de RMC, lequel en a remis une couche sur l’international brésilien. Et s’il reconnaît son immense talent et sa qualité de passe hors-normes, le champion du monde 1998 a carrément reproché à Neymar de « gâcher » son aventure au PSG, la faute à une espèce de nonchalance assez insupportable pour les observateurs du club parisien.

« Neymar ? Ce n’est bien évidemment pas un problème tactique. Avec le talent qu’a ce garçon, il peut jouer à tous les postes offensifs s’il s’en donne les moyens. Avec le Barça, il a joué à gauche et il était excellent. Cet immense joueur est en train de gâcher son passage à Paris parce qu’il n’a pas le minimum : courir, transpirer, faire les efforts pour ses partenaires. S’il a envie de marcher à gauche ou en n°10, il marchera. Il ne veut pas défendre. Mais personne ne peut faire ça à part Messi et Ronaldo. Prouve ce que tu veux, fait gagner le Brésil, gagne la Ligue des champions et après tu feras ce que tu voudras. Pour l’instant, quel droit a-t-il mérité ? » s’est insurgé Christophe Dugarry, qui espère forcément que Neymar changera de comportement, notamment dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Cela paraît de tout de façon indispensable pour espérer quelque chose sur la scène européenne…