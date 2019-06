PSG : Dugarry complimente encore le Paris SG, ça devient louche

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours très critique à l’encontre du Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry démontre ces derniers jours qu’il sait aussi le dire quand des décisions prises lui plaisent.

C’est le cas avec le départ d’Antero Henrique et son remplacement par Leonardo, qui représente un vrai pas en avant pour le PSG selon le consultant de RMC, même s’il a fallu pour cela aller rechercher le Brésilien plusieurs années après son départ. Et si le champion du monde 1994 n’a pas encore pu présenter ses premières recrues, il a déjà envoyé un message fort en refusant de faire signer Matthijs De Ligt devant les exigences du Néerlandais, notamment la volonté de faire mettre une clause libératoire, ce qui ne démontrait pas particulièrement une féroce envie de s’installer sur le long terme au PSG.

« La décision du PSG dans le dossier De Ligt, c’est génial. Je dis bravo au président, bravo Leonardo, bravo aux décideurs. Enfin, arrêtons avec ce cirque de vouloir à tout prix convaincre les joueurs. De Ligt, tu t’engages dans un projet, le PSG, tu n’as pas commencé à t’engager dans le projet et tu veux déjà deux portes de sortie. Il est où le choix sportif. Tu as le Barça, le PSG et la Juve. Le choix sportif, c’est clairement le Barça. Pour moi, c’est purement un choix financier. Il veut mieux avoir un joueur moyen qui a envie qu’un joueur hyper talentueux qui n’est pas sérieux », a souligné le consultant de RMC, persuadé que Leonardo a fait le bon choix dans ce dossier en ne se pliant pas en quatre pour satisfaire les exigences d’une recrue potentielle.