PSG : Draxler vendu au Bayern Munich, négociations en cours ?

Aligné par Thomas Tuchel mardi soir lors du match de préparation contre Dresde, Julian Draxler a peut-être joué son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain à cette occasion. En effet, selon Bild+, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayen Munich a fait un aller-retour à Paris avant de prendre ce mercredi un vol vers les Etats-Unis où le club bavarois jouera jeudi un match de préparation contre Arsenal. Selon le supplément sport du tabloïd allemand, le dirigeant du Bayern est venu rencontrer Leonardo afin de parler de Julian Draxler et de la situation de l'international allemand du PSG.

Agé de 25 ans, Julian Draxler n'a plus que deux ans de contrat et il semble acquis que le Paris Saint-Germain ne lui proposera pas de prolongation, le joueur allemand ayant été trop inconstant depuis qu'il a rejoint le PSG en 2015 en provenance de Schalke 04. On ne sait pas ce que Hasan Salihamidzic et Leonardo ont pu se dire lors de cette possible rencontre, mais l'idée de voir Julian Draxler quitter Paris avant la fin du mercato est dans l'air. Reste à savoir si ce sera pour le Bayern Munich, à quel prix ou bien dans le cadre d'un échange...