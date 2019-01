PSG : Draxler meilleur joueur du Paris SG ? Il calme la hype

Dans : PSG, Ligue 1.

Passeur décisif samedi contre Amiens, Julian Draxler a rendu une belle petite copie avec le Paris Saint-Germain, au point même d'être désigné joueur du match. Même si l'international allemand du PSG semble avoir repris des couleurs depuis qu'un compatriote, à savoir Thomas Tuchel, s'est installé sur le banc du club de la capitale, il ne faut tout de même pas s'emballer. Sur France Bleu Paris, Eric Rabsandratana a remis Julian Draxler à sa vraie place au Paris Saint-Germain.

Car malgré sa bonne forme actuelle, le joueur allemand doit faire beaucoup mieux réclame l'ancien joueur du Paris SG. « J’ai bien aimé la performance de Julian Draxler contre Amiens. Je reconnais son talent, mais il ne peut pas remplacer Neymar dans l’animation. Il peut être un joker, mais il manque encore de constance et de consistance dans son jeu. Il n’a pas encore le caractère pour s’imposer comme un pion essentiel de cette équipe et la détermination qui lui permettrait d’être un joueur de très haut niveau. Il faut qu’il grandisse et qu’il trouve un rythme plus régulier dans ses performances. J’ai l’impression que c’est encore un enfant. Je comprends qu’il s’entende bien avec Presnel Kimpembe, ils sont sur la même longueur d’ondes. Julian Draxler doit grandir, il a un talent énorme, il peut finir les actions, il sait marquer, il peut animer le jeu, mais il lui manque encore le caractère », a reconnu un Eric Rabresandratana, qui attend mieux et plus de l'international allemand.