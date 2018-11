PSG : Draxler méchamment chambré par Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec les difficultés actuelles de l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain a su se rendre le match facile sur le Rocher, grâce à des buts marqués très tôt.

Au cours d’une première période où les Parisiens ont déroulé leur football, Edinson Cavani a rapidement marqué un doublé, refusé au départ puis validé par la VAR. Mais c’est ensuite le contraire qui s’est passé pour Julian Draxler, auteur d’une belle réalisation validée dans un premier temps, puis refusée avec l’arbitrage vidéo. L’Allemand, forcément déçu, a néanmoins réalisé un gros match et a été félicité par son président à la fin de la rencontre.

Et, la grosse victoire aidant, Nasser Al-Khelaïfi est allé le voir avec le sourire en lui glissant une petite phrase captée par les caméras de Canal+ : « Bravo, beau but », a confié le président parisien à un Julian Draxler quelque peu surpris de ce chambrage mais qui a ensuite rigolé franchement. Il faut dire que l’ancien de Schalke 04 s’était montré parfait dans la conception puis la finition de ce but, et que la validation de celui-ci par les arbitres avant l’intervention de la VAR lui a permis de célébrer ce but ensuite rayé des tablettes. C'est au moins ça.