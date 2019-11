PSG : Doubler Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar peut le faire

Dans : PSG.

De son propre aveu, Neymar estime que sa saison n’a pas encore commencé. Le Brésilien peut-il enfin remonter la pente et aider le PSG à aller loin en Ligue des Champions ?

En tout cas, avec notamment son absence dans la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or, Neymar a bien compris qu’il ne faisait plus partie du gratin mondial du football. S’il est toujours considéré comme une star, il ne brille plus sur le terrain, et cela a de quoi inquiéter les supporters du PSG, qui attendaient autre chose de lui. En revanche, on se veut plus rassurant au Brésil, où le directeur technique de la sélection, Juninho, a expliqué qu’il avait confiance en son retour au sommet.



« L'important, c'est que Neymar soit heureux et qu'il recommence à jouer et qu'il soit à son meilleur. Le PSG, Barcelone et les autres équipes sont tous des géants, mais ce qui compte, c’est qu’il parvienne à bien jouer pour le club et le pays. Il y a une grande compétition pour être le meilleur joueur entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Eden Hazard. C’est une génération pleine de stars, mais il est plus jeune, et s’il continue de briller et de jouer à son meilleur niveau, je pense qu’il deviendra prochainement le meilleur joueur du monde », a livré à Goal celui qui fut le meneur de jeu de Middlesbrough et du Celtic Glasgow dans sa carrière. Un discours optimiste, même si le chemin de la rédemption peut être long pour Neymar.