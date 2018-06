PSG : Donnarumma offert pour 60 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Un an après la vente du club par Silvio Berlusconi, les nouveaux propriétaires n’ont clairement pas convaincu. Et cela va avoir des conséquences.

Des résultats sportifs décevants et des problèmes financiers gangrènent le géant italien, qui est dans le collimateur de l’UEFA pour cette gestion économique inquiétante. Résultat, il y a de grandes chances que le club lombard soit obligé de céder ses joueurs à la plus forte valeur marchande. Et les regards se tournent alors clairement vers Gianluigi Donnarumma, le grand espoir de l’Italie au poste de gardien de but. Parfois annoncé au-dessus de la barre des 100 ME, le portier de 19 ans sort d’une saison mitigée, et a déjà vécu des troubles importants avec ses supporters lors des négociations pour sa prolongation l’été dernier. Son prix sera donc beaucoup moins important en réalité.

En effet, ce vendredi, le journal Leggo annonce que le Milan AC table sur la vente de son international pour rééquilibrer son budget et recruter. Cela voudra dire que Donnarumma devra se trouver un point de chute dans les prochaines semaines, et pour un montant qui devrait à peine dépasser les 60 ME. Le journal italien cite en premier lieu le PSG, bien parti pour recruter Gianluigi Buffon, mais aussi le Real Madrid et Liverpool. Si les Reds ont clairement besoin d’un portier de talent, Mino Raiola souhaiterait de longue date pousser son poulain vers Paris, même s’il risque d’y avoir un gros embouteillage dans ce secteur de jeu si cela continue. Pour le Milan AC en tout cas, on s’est déjà préparé à cette vente avec l’arrivée actée de Pep Reina en provenance de Naples.