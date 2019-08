PSG : Donnarumma n'ira pas à Paris, Milan ferme la porte !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Afin de devenir le gardien de but numéro 1 du Paris Saint-Germain à la place d'Alphonse Aréola, le nom de Gianluigi Donnarumma a très souvent circulé, Leonardo, qui connaît bien le portier international italien, ayant visiblement placé ce dernier sur sa liste. Même si cette opération paraissait coûteuse, on évoquait un transfert à hauteur de 50ME, le deal semblait possible, le PSG ayant le désir d'avoir, enfin, un gardien de but incontestable. Mais ce dimanche, Zvonimir Boban, légende de l'AC Milan revenu cet été chez les Rossoneri comme directeur du football sous les ordres de Paolo Maldini, a mis un stop à ces suppositions sur l'avenir immédiat de Gianluigi Donnarumma.

Dans le Corriere della Serra, le dirigeant milanais a fermé la porte à un départ du gardien de but. « Cela va prendre du temps, mais nous reviendrons au sommet. Pas avec des signatures éclatantes, mais avec des choix logiques. Même si nous faisons profil bas cela ne doit pas être confondu avec des ambitions basses. Et notre volonté est de garder absolument. Donnarumma, Suso et Kessie. Je le dis, ils resteront », a prévenu Zvonimir Boban, qui n'est pas du genre à lancer des propos comme cela en l'air. Le Paris Saint-Germain et Leonardo sont prévenus.