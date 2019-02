PSG : Domenech rassure Paris, MU n'a pas le niveau de l'OL

Dans : PSG, OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Dimanche contre l’OL, le Paris Saint-Germain n’a pas passé le test à quelques jours d’affronter Manchester United en Ligue des Champions.

En effet, les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés sur la pelouse du Groupama Stadium, et cela est forcément très inquiétant en vue de la coupe d’Europe. Néanmoins, le PSG ne doit pas se faire une montagne de Manchester United, une équipe bien inférieure à l’Olympique Lyonnais selon Raymond Domenech, lequel a surpris son auditoire sur le plateau de la Chaîne L’Equipe en expliquant que selon lui, les Reds Devils avaient un potentiel offensif moins important que celui de l’OL. Malgré la présence de joueurs comme Martial, Rashford, Mata, Lingard ou encore Alexis Sanchez et Lukaku…

« J’ai vu le match de Manchester United contre Leicester et franchement, c’est prenable pour Paris. Ils ont gagné 1-0, mais il y a eu beaucoup de circonstances favorables. Ils ont subi le match et ils s’en sortent un peu miraculeusement. En voyant le match Leicester-MU à la télé, j’étais rassuré pour le PSG même si je le suis moins depuis la défaite de Paris contre Lyon (rires). Mais honnêtement, Manchester United n’est pas un foudre de guerre et je vais même vous dire, pour moi c’est une équipe inférieure à l’Olympique Lyonnais. Ils ont un potentiel offensif moins important que l’OL, mais les mêmes défauts défensifs » a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, qui rassure le PSG tout en rendant un bel hommage de manière indirecte à l’Olympique Lyonnais.