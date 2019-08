PSG : Divorcer avec Neymar, Al-Khelaifi dit oui mais pas à l'amiable

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Malgré son statut de star planétaire et de joueur le plus cher de l’histoire du football mondial, Neymar n’est clairement plus en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain. Le club francilien, qui a longtemps déployé le tapis rouge pour le Brésilien, n’entend plus accorder le moindre privilège à ce dernier. Blessures, polémiques, caprices, Neymar a exaspéré le champion de France en titre, à tel point que désormais dans la capitale, on rêve carrément de le voir partir selon les informations de L’Equipe, pour qui le divorce est plus consommé que jamais.

« Neymar veut quitter le PSG à tout prix et rêve de retourner à Barcelone. Dans le camp parisien, l’envie de divorce est largement partagée mais, à ces hauteurs, tout est rendu compliqué par l’équation financière. Aucun acheteur ne s’est encore présenté. Pour Tuchel, pour le PSG, la musique ne sera pas tout à fait la même si Neymar reste ou s’il part. S’il venait à rester ? » explique le quotidien national, qui indique que le Paris Saint-Germain ne retiendra pas Neymar en cas de belle offre. Reste à voir si Nasser Al-Khelaïfi est prêt à revoir ses tarifs à la baisse afin de rendre possible un éventuel deal…