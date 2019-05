PSG : Didier Roustan rafraîchit les mémoires, Lucas était un cas désespéré à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Héros de la demie contre l’Ajax Amsterdam, le triple buteur Lucas a emmené Tottenham en finale de la Ligue des Champions.

Forcément, sa performance n’a pas laissé les supporters du Paris Saint-Germain indifférents. Eux qui ont vu le Brésilien se faire éjecter en janvier 2018. De quoi donner des regrets aux Parisiens ? Pas du tout, répond Didier Roustan. De son côté, le journaliste estime que le Spur est le seul et unique responsable de son échec au club francilien, où plusieurs entraîneurs ont tenté de le faire progresser. Mais sans jamais y parvenir.

« Ancelotti l’a eu, Blanc l’a eu, Emery, l’a eu. Les trois lui ont donné sa chance. Emery l’a même placé en second attaquant, a rappelé Didier Roustan sur la chaîne L’Equipe. Il a eu des tas de possibilités au PSG et s’il a eu des éclairs parfois, il y avait plus fort que lui. Tu ne peux pas te dire que le PSG est passé à côté d’un truc avec Lucas. Il a eu sa chance. Un joueur bon esprit ? Je trouve quand même qu’il ne faisait pas de cadeaux. » Finalement, le manager de Tottenham Mauricio Pochettino, lui, a peut-être trouvé la bonne méthode.